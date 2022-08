Sono quasi 6.000 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi del Bari, in attesa dell’inizio della stagione che segna il ritorno in Serie B. Il netto successo di Verona in Coppa Italia (4-1) e il conseguente passaggio ai sedicesimi ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria. L’obiettivo del club è superare quota 10mila abbonamenti, traguardo che potrebbe diventare realtà entro la fine del mese.