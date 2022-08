CANNOLE – E’ tutto pronto per un ritorno in grande, dopo lo stop di due anni per la pandemia, della festa della Municeddha di Cannole giunta alla 36° edizione organizzata dalla Pro Loco Cerceto, in collaborazione con Pugliapromozione e Regione Puglia e patrocinata dalla Provincia di Lecce, Comune di Cannole e dal Gal Isola Salento. Dal 10 al 13 di agosto sarà possibile vivere un’incredibile esperienza fatta di cibo, musica, tradizioni e cultura. Regina di tutte le serate sarà naturalmente la Municeddha che può essere gustata in tre preparazioni differenti: al sugo, alla cannolese e arrostita e per l’occasione è anche nata la luminaria della Municeddha. Oltre al cibo genuino ci sarà anche un Cocktail-bar, dj set, e laboratori per i più piccoli

Un evento che richiama migliaia di persone, turisti compresi, e questo è stato documentato da una ricerca condotta da Giuseppe Attanasi, Professore Ordinario di Economia Politica presso la Sapienza di Roma, dalle 1500 interviste svolte tra i turisti nelle ultime tre edizioni, è infatti emerso che loro hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze in Salento proprio in funzione della partecipazione alla Festa della Municeddha.