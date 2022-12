Condividi su...

TRINITAPOLI – Una stella cometa in un campo, in una scenografia beneaugurante per la categoria ma anche per tutto il territorio. È l’iniziativa di circa cento agricoltori riuniti a Trinitapoli per mandare un messaggio natalizio con i rispettivi mezzi di trasporto.

Gli agricoltori si sono riuniti da numerose città della BAT e delle province vicine. La stella cometa è un buon auspicio dopo le difficoltà economiche dovute al Covid, per un 2023 di rilancio per l’intero settore agricolo.