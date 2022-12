Condividi su...

Linkedin email

STATTE (TA) – Incendio nella scorsa notte all’interno in un’area di parcheggio nel territorio di Statte, nel tarantino. Le fiamme hanno completamente distrutto tre mezzi di lavoro: un trattore stradale, una pala gommata ed un semirimorchio, di proprietà di un’azienda che si occupa di trasporto rifiuti e merci, non si tratta di quella che effettua il servizio di igiene urbana dell’ex borgata tarantina. L’allarme al centralino dei Vigili del Fuoco di Taranto è giunto poco prima dell’alba di sabato 10 dicembre, intorno alle 4.30, immediato l’intervento di due squadre provenienti dal comando provinciale di Taranto. L’incendio è avvenuto sulla strada provinciale 48, ovvero sulla via per Statte. Stando a quanto si apprende da una prima verifica, effettuata dagli stessi Vigili del Fuoco, non sarebbero stati rilevati elementi per far ipotizzare la natura dolosa, ma saranno necessari gli approfondimenti da parte delle forze dell’ordine intervenute, per fare piena luce su quanto accaduto, intanto risultano ingenti i danni riportati dai mezzi, non ancora quantificati.