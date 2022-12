Condividi su...

Linkedin email

UTIGNANO – Solidarietà della Direzione Strategica della Asl di Bari alle due infermiere aggredite all’interno di un reparto dell’ospedale di Putignano.

La Direzione strategica della ASL Bari è al fianco delle dipendenti aggredite fisicamente e verbalmente sul posto di lavoro, semplicemente per aver compiuto il proprio dovere richiedendo a parenti di una degente il rispetto di alcune basilari regole di accesso nella struttura ospedaliera, peraltro poste a tutela dei degenti stessi e dell’ordinato e sicuro svolgimento delle attività di assistenza.

Un grave episodio, si legge in una nota ufficiale della Asl barese, per il quale le dirette interessate sporgeranno denuncia all’Autorità di competenza e su cui la direzione della ASL Bari, oltre a ribadire la ferma condanna e la volontà di supporto legale, esprime vicinanza a tutti i dipendenti ed è determinata a percorrere ogni possibile opzione e tutela legale.

Immagine in evidenza di repertorio