Infermiere aggredite a Putignano, Palese ‘Denunciate’

“Basta con le violenze contro medici e operatori sanitari! L’ennesimo episodio avvenuto nell’ospedale di Putignano ai danni di due infermiere in servizio nel reparto di Geriatria, é da condannare e punire severamente. Alle due operatrici sanitarie, aggredite con calci e pugni dai parenti di un degente solo per aver ricordato le regole di accesso al reparto, va la nostra più totale solidarietá, ai dirigenti sanitari rivolgiamo un appello a denunciare gli autori del vile gesto alla Forze dell’ordine non solo per l’aggressione, ma anche per interruzione di pubblico servizio”. Lo afferma in una nota Rocco Palese, assessore alla Sanità della Regione Puglia.