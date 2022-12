Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Transitando su via Roma con il suo camion al fine di consegnare la merce, era stato multato dagli agenti di polizia locale. A pagare quella multa, però, sono stati i commercianti di via Roma, isola pedonale in attesa di fine lavori voluta dall’amministrazione Comunale e, al momento, al centro delle polemiche circa la durata del cantiere, aperto lo scorso febbraio. L’idea è stata della commerciante Marisa Carella.

Nelle scorse ore, un giovane “corriere” della ditta Bartolini aveva guadagnato con il suo camion l’ingresso sulla strada, incappando, così, in un controllo degli agenti che, taccuino alla mano, avevano sanzionato il guidatore. I commercianti della strada, con un gesto da libro cuore, hanno così lanciato una colletta, pagando in tempi brevissimi la multa. Le polemiche e le problematiche su via Roma, insomma, restano: ma il gesto dei commercianti, al netto della legittimità del verbale, è sicuramente da apprezzare.

Corriere multato: il gesto dei commercianti

“La multa elevata a Matteo – ha scritto la portavoce Alessandra Vacca – è uno schiaffo a chi ogni giorno lavora con impegno ed onestà. È una sanzione ingiusta. È il risultato di quelle “scelte politiche” che impattano sulla realtà in maniera drammatica e devastante. Gli esercenti di Via Roma hanno voluto, su iniziativa della collega Marisa Carella, farsi carico della multa di Matteo, perché quella sanzione è un bastone tra le ruote del suo camion ma anche delle nostre attività che da ben dieci mesi resistono ad un cantiere infinito e ad una classe politica dirigente – scrive la commerciante – che ha ritenuto i nostri “interessi di categoria” non meritevoli di tutela”