Start Cup Puglia 2023: Candidature fino al 20 settembre

Scadono il 20 settembre i termini per candidarsi alla Start Cup Puglia, il Premio regionale per l’innovazione organizzato da ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione, in collaborazione con Regione Puglia, Comitato promotore e PNI – Premio nazionale per l’innovazione.

La competizione premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza, offrendo la possibilità di trasformare un’idea di business in un’impresa vera e propria, attraverso attività di accompagnamento progettuale, assistenza tecnica e premi in denaro fino a 10mila euro.

Dopo una prima fase in cui gli aspiranti startupper hanno partecipato a sessioni di accompagnamento progettuale con coach esperti, è aperta ora la “Gara dei Business Plan” alla quale è possibile partecipare candidando alla competizione direttamente i business plan (anche senza aver partecipato alla fase precedente) sul portale dell’iniziativa al link https://www.startcup.puglia.it/invia-il-tuo-business-plan/ sino al 20 settembrein una delle quattro categorie: Life science – MEDTech, ICT, Cleantech & Energy, Industrial.

Possono partecipare alla competizione aspiranti imprenditori, singoli o in gruppo, che intendono avviare in Puglia un’impresa innovativa, oppure imprese innovative costituite nel 2022, purché abbiano avviato l’attività a partire da ottobre 2022.

Durante la finale in programma il 18 ottobre, i migliori piani d’impresa si sfideranno in una pitch session competitiva davanti a una giuria di imprenditori ed esperti che proclamerà i quattro vincitori ai quali saranno assegnati premi in denaro di importo compreso tra i 3mila e i 10mila euro.

La giuria proclamerà inoltre il vincitore assoluto di Start Cup Puglia 2023, che riceverà la menzione speciale “Premio Regionale per l’Innovazione”. Le altre due menzioni speciali sono “Innovazione Sociale” e “Impresa sociale in ottica Pari Opportunità”.

Anche quest’anno si confermano due premi speciali da 2mila euro ciascuno: Green and Blue climatechange per il miglior progetto di impresa per il contrasto al cambiamento climatico e quello riservato al miglior progetto che ha terminato, o sta effettuando, il percorso di accompagnamento imprenditoriale nell’ambito dell’intervento regionale “Estrazione dei Talenti”.

Ulteriori premi in denaro e servizi sono messi a disposizione dal Comitato promotore, costituito da Enti e organizzazioni che sostengono l’iniziativa e ne supportano la promozione.

I quattro vincitori di Start Cup Puglia e il vincitore del premio “Green and Blue climate change” accederanno di diritto al PNI in programma il 30 novembre e il 1° dicembre 2023 a Milano. Ulteriori informazioni sull’iniziativa su www.startcup.puglia.it

