BARI – Incidente questa mattina all’altezza dello svincolo per Brindisi – Lecce sulla Strada statale 100, all’ingresso di Bari. Un autoarticolato avrebbe perso aderenza con l’asfalto a causa della pioggia finendo di traverso lungo l’arteria stradale. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno di fatto bloccato il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia per permettere la rimozione del mezzo. Chiuso anche l’uscita della tangenziale in direzione Taranto. La polizia locale consiglia percorsi alternativi per arrivare in città.

