Spari in pieno centro, paura a Taranto: individuato presunto autore

TARANTO – Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi a Taranto nella centralissima Via Principe Amedeo, nei pressi del parcheggio ex mercato coperto. Non ci sono stati feriti, ma lo spavento tra la gente è stato tanto, nel cuore della mattinata, la zona è molto frequentata. Gli inquirenti hanno appurato che i colpi sono stati esplosi con una pistola a salve, si indaga per individuare l’autore del gesto, l’episodio è avvenuto proprio mentre in Prefettura, il presidente della commissione parlamentare antimafia Colosimo incontrava i vertici delle forze dell’ordine.

Sul posto sono piombate due pattuglie della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini. I poliziotti hanno trovato sull’asfalto tre bossoli, ma qualcuno dei presenti ha riferito di aver ascoltato almeno una decina di spari. Nei giorni scorsi nello stesso luogo si è verificato un episodio analogo. Sul posto anche i “Falchi” e la Polizia scientifica, pare che il presunto autore degli spari sia stato individuato.

