Sparatoria a Bisceglie, ferito un uomo: è in prognosi riservata

BISCEGLIE – Agguato nel centro della città, ferito un uomo nella Bat. Una sparatoria e’ avvenuta la notte scorsa a Bisceglie, nei pressi di Corso Umberto I, ferito un uomo che in quel momento era in sella ad uno scooter, la vittima e’ stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco. Subito dopo il ferimento l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Bari, dove è giunto in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi, e’ in prognosi riservata. Sono in corso attività investigative da parte dei Carabinieri.

