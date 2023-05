Sparatoria in Piazza Divittorio a Barletta, nell’area del mercato rionale comunemente nota come largo San Nicola. Ferito da 2 colpi di arma da fuoco agli arti inferiori un ragazzo di 22 anni di origini marocchine. Si tratta di ferite superficiali: è stato trasportato all’ospedale Dimiccoli e sarà sicuramente trattenuto in ortopedia. Immediato è scattato il presidio da parte della Polizia di Stato che ha delimitato la zona. Dalle prime testimonianze, sembra che all’origine degli spari ci sia una rissa tra soggetti di nazionalità straniera.

