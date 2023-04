Spaccio di droga, arrestato 17enne nel tarantino

I Carabinieri di Laterza hanno arrestato un 17enne del posto durante un’operazione di contrasta allo spaccio di droga. Il giovane è stato trovato in possesso di circa un grammo di hashish in un controllo in una via vicino al centro storico. Successivamente, durante una perquisizione della sua abitazione, sono stati trovati altri 171 grammi di hashish e sei grammi di marijuana nel garage. Inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di precisione e un coltello con tracce di droga, oggetti utilizzati per il taglio e la confezione della droga destinata allo spaccio al dettaglio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.

