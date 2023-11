Sorrento-Monopoli, Maiuri: “Gara equilibrata, siamo cresciuti nel secondo tempo”

Al termine del match che ha visto il Sorrento battere per 2-0 il Monopoli a Potenza, il tecnico dei campani Vincenzo Maiuri ha commentato così il successo dei suoi: “È stata una partita tra due squadre che hanno provato ad annullarsi. È stata una gara equilibrata nel primo tempo, ma noi volevamo vincere con la consueta grande umiltà. Nel secondo tempo abbiamo infatti guadagnato metri e trovato il gol del vantaggio su un episodio. Credo che andando in grande presenza nella metà campo avversaria abbiamo offerto un’ottima prestazione contro una squadra in grande condizione”.

