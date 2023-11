Picerno-Avellino: Pazienza, ‘Non all’altezza della maglia che indossiamo’

L’allenatore dell’Avellino Michele Pazienza commenta così la sconfitta della sua squadra a Picerno: “È la più brutta prestazione da quando sono ad Avellino. Non mi è piaciuta dall’inizio alla fine. Sono venute meno le situazioni che ci hanno fatto fare 26 punti fino a questo momento. Non siamo stati all’altezza della maglia che indossiamo”.

Sul Picerno: “Si trova in quella situazione di classifica non per caso, hanno un gioco che mette in difficoltà le squadre. Loro hanno vinto meritatamente ma oggi tante cose dell’Avellino non mi sono piaciute. Dobbiamo andare a lavorare sotto il punto di vista della mentalità e dell’atteggiamento altrimenti andremo sempre in difficoltà e non ce lo possiamo permettere”.

