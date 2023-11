Cerignola, altra beffa: la Turris pareggia nel recupero, è 1-1

TORRE DEL GRECO – Pareggio e beffa per il Cerignola, fermato sull’1-1 in pieno recupero dalla Turris nel freddo “Liguori”. Sale a quattro la striscia positiva degli ofantini che, però, continuano a lasciare punti per strada. I padroni di casa partono forte, al 2’ annullato un gol a De Felice per posizione di fuorigioco. 5’, botta potente di Franco dalla distanza, Krapikas tocca quel tanto che basta per sventare il peggio. I corallini sono aggressivi e spingono sull’acceleratore, al 32’ cross dalla sinistra sulla testa di Cum che chiama ancora Krapikas all’intervento. Il Cerignola esce fuori e conquista terreno, azione ben manovrata al 42’, Malcore si allarga, vede l’inserimento di Russo che, a sua volta, disegna un traversone dritto sulla testa di D’Andrea che batte Fasolino, ofantini in vantaggio al primo vero affondo della gara. Piccolo brivido al 46’, Cum sfonda sulla destra ma De Felice non ci crede abbastanza. In avvio di ripresa il Cerignola può chiuderla: 49’, sugli sviluppi di un corner D’Andrea svetta tutto solo ma sbaglia, fallisce incredibilmente anche Malcore a porta sguarnita, occasione colossale che i gialloblù dovranno rimpiangere. La Turris torna a spingere, al 54’ semirovesciata di Giannone intercettata e bloccata dal portiere lituano. Al 65’ ci prova Scaccabarozzi con un destro a girare oltre la traversa. 69’, punizione velenosa di Franco, la sfera termina di pochissimo a lato. Al 74’ la gara potrebbe cambiare: Martinelli entra in ritardo su Scaccabarozzi, è calcio di rigore. Dal dischetto Maniero calcia male, Krapikas lo ipnotizza e para il suo secondo penalty stagionale. Non è certamente finita qui. L’estremo difensore è meno brillante al 92’, la Turris ci crede fino all’ultimo, traversone di Franco, Krapikas non ci arriva, Guida anticipa Ligi e firma il gol dell’1-1 facendo esplodere il “Liguori”. I corallini tornano a muovere la classifica dopo sei sconfitte di fila, nono pareggio in quindici gare ed altra beffa per l’Audace.

IL TABELLINO

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Esempio, Burgio (41’st. Guida); Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa (13’st. Seccani); D’Auria (32’st. Pavone), De Felice (13’st. Maniero), Giannone (13’st. Nocerino). All. Lorenzo.

Audace Cerignola (3-4-2-1): Krapikas; Martinelli, Allegrini, Ligi; Russo, Bezzon (37’st. Botta), Ruggiero, Tentardini; Leonetti (37’st. Coccia), D’Andrea; Malcore (31’st. Sosa). All. Tisci.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.

Marcatori: 42’pt. D’Andrea (C), 47’st. Guida (T).

Note: ammoniti: Allegrini (C), Martinelli (C), Esempio (T), Sosa (C), Ligi (C), Franco (T).

Angoli: 7-2

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp