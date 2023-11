Picerno-Avellino: Longo, ‘Vinto con una squadra intera non convocabile, non ho parole per i miei ragazzi”

L’allenatore del Picerno Emilio Longo descrive così la vittoria sull’Avellino: “Oggi abbiamo meritato la vittoria, la disponibilità dei ragazzi è encomiabile. Avevo 14-15 giocatori a disposizione, abbiamo perso anche Ceccarelli, se leggo chi oggi non era convocabile oggi avevamo una squadra intera fuori. Non ho parole per trasferire ai ragazzi quanto sono orgoglioso di loro e del lavoro che fanno ogni giorno”.

Sul secondo posto attuale: “Non guardo oltre, sarebbe un errore. Per fare cosse più grandi della salvezza dobbiamo passare per i 42 punti. Non dobbiamo sperperare tempo guardando altre cose. Martedì dobbiamo entrare in campo con la stessa mentalità con cui entriamo ogni giorno. La squadra è disponibile ad essere identitaria, se c’è da duellare lo fa bene, non dobbiamo farci distrarre dalla classifica. Stiamo pensando di cambiare obiettivo ma dobbiamo passare per i 42 punti”.

