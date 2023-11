Sorrento-Monopoli, Tomei: “Partita preparata bene, peccato per i due piazzati concessi”

Al termine del match perso per 2-0 dal suo Monopoli contro il Sorrento a Potenza, mister Francesco Tomei ha parlato così ai nostri microfoni: “Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo pagato due calci piazzati, nel secondo dei quali siamo stati meno attenti. Peccato perché l’avevamo preparata nel modo giusto e abbiamo colpito anche una traversa”.

