Sorpreso sulla statale con quasi 40 chili di droga: arrestato

Viaggiava sulla strada statale 379 che collega Brindisi e Lecce, quando all’interno della sua auto è stato rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Motivo per il quale per il conducente del mezzo, un 44enne originario di Gallipoli, sono scattate le manette.

Durante un posto di controllo, avvenuto lunedì, all’altezza del rione Paradiso di Brindisi, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno del veicolo: 31 chili e 600 grammi di hashish, suddivisi in trecento panetti, e 5 chili e 600 grammi di marijuana, distribuiti in cinque buste.

Ad insospettire i militari è stata l’alta velocità con la quale viaggiava la vettura, oltre al forte odore di stupefacente, avvertito dai carabinieri durante le operazioni di perquisizione.

Il 44enne, arrestato in flagranza di reato, è stato immediatamente trasferito presso la casa circondariale di Lecce, e nella mattinata di giovedì comparirà dinanzi al gip di Brindisi per per l’interrogatorio di convalida dell’arresto.

