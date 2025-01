Sindaco Ronny Trio: rigettata la proposta per l’impianto di biometano, vittoria per il territorio

Il sindaco di Surbo, Ronny Trio, esprime la sua soddisfazione per il rigetto da parte del Comune di Lecce della proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di biometano in località Cafore, situata a breve distanza dall’Abbazia di Cerrate. Questa decisione rappresenta una conferma delle posizioni sostenute con fermezza dalle amministrazioni locali e dalle comunità coinvolte, evidenziando l’importanza della salvaguardia del nostro territorio.

Trio ha sottolineato che il rigetto è il risultato di mesi di confronto e approfondimenti, che hanno messo in luce le numerose criticità tecniche e progettuali segnalate dall’Amministrazione Comunale di Surbo, in collaborazione con quella di Trepuzzi e con i gruppi di opposizione del Comune di Lecce. “Questa azione congiunta dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e cittadini per la tutela dei territori”, ha affermato il sindaco.

Il primo cittadino ha ribadito l’impegno costante della sua amministrazione nel monitorare ogni aspetto della questione, con l’obiettivo principale di garantire la salvaguardia della salute, del territorio e del benessere dei cittadini. “Non accettiamo lezioni da chi, solo ora, sembra voler riconoscere le evidenti ragioni che fino a poche settimane fa venivano liquidate come pretestuose e strumentali”, ha dichiarato con fermezza.

Il sindaco ha evidenziato che le preoccupazioni espresse hanno trovato conferma nell’atto di rigetto del Comune di Lecce, che ha dettagliato le lacune e le carenze della proposta, tra cui l’impatto odorigeno, i problemi di viabilità e traffico, e la mancanza di infrastrutture adeguate. “Tutti questi elementi critici sono stati messi in evidenza con forza, in un’azione sinergica e determinata, e desidero ringraziare gli altri attori istituzionali coinvolti”, ha aggiunto Trio.

“Dispiace assistere a tentativi di spostare il dibattito su questioni diverse, con atteggiamenti che nulla hanno a che fare con la serietà e la responsabilità necessarie per affrontare tematiche così delicate”, ha commentato il sindaco, sottolineando che la decisione del Comune di Lecce dimostra che la proposta era inadeguata. “Il nostro obiettivo rimane lo stesso di sempre: continuare a lavorare con determinazione per garantire che le istanze del nostro territorio e dei cittadini siano sempre al centro dei processi decisionali”, ha concluso.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998.