Trepuzzi, Sindaco Giuseppe Taurino sulla decisione di rigetto dell’impianto di biometano a Lecce

Il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, ha commentato con soddisfazione il recente rigetto della domanda per la realizzazione di un impianto di biometano in zona Cafore, avvenuto al termine dell’iter della Conferenza dei Servizi del Comune di Lecce. Taurino ha evidenziato come questa decisione rappresenti una vittoria per la tutela ambientale e per le comunità locali.

In un’analisi approfondita della situazione, il sindaco ha ricordato che, nonostante il parere contrario espresso, l’orientamento politico dell’attuale maggioranza di Lecce non sia mai stato chiaro e univoco. “C’è stata un’assenza di una posizione netta riguardo alla realizzazione di un impianto di tale portata nei pressi di Cerrate”, ha affermato Taurino, sottolineando come l’amministrazione comunale sia sembrata attendista piuttosto che proattiva.

Le preoccupazioni espresse da Taurino e da altri membri della comunità riguardo alla presenza di un impianto di biometano in quella zona, situata in agro di Lecce ma a ridosso di Surbo, Trepuzzi e Casalabate, sono state confermate dal parere della Soprintendenza. Quest’ultima ha messo in luce l’importanza di tutelare l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, considerando questo aspetto prioritario rispetto a qualsiasi altro tipo di interesse.

Il sindaco ha inoltre rimarcato che sarebbe stato utile avere chiarezza sin dall’inizio. “Quando abbiamo chiesto informazioni sulla possibilità di realizzare un impianto di biometano in quella posizione, le risposte avrebbero dovuto essere dirette e trasparenti”, ha dichiarato Taurino, facendo riferimento agli articoli di stampa e alle dichiarazioni rilasciate nei giorni precedenti.

Taurino ha assicurato che la sua amministrazione continuerà a vigilare su eventuali ricorsi e a difendere l’interesse pubblico, opponendosi a impianti di elevato impatto ambientale nella zona. “L’interesse della tutela ambientale è sempre stato prioritario rispetto a qualsiasi scelta amministrativa”, ha ribadito, sottolineando il suo impegno a dire “NO” anche a progetti sostenuti da alleanze politiche vicine.

La protezione del territorio e della salute dei cittadini di Trepuzzi e del Nord Salento resterà la bussola delle scelte amministrative e politiche di Taurino. Con questa decisione, il sindaco si propone di continuare a lavorare per garantire un futuro sostenibile alle comunità locali, ponendo sempre l’accento sulla necessità di preservare l’ambiente e il patrimonio naturale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts