Salento, elezione di Minerva a vicepresidente nazionale di UPI: un riconoscimento per il lavoro svolto

Con grande entusiasmo, Minerva ha annunciato sui social la sua elezione a Vicepresidente Nazionale dell’Unione delle Province Italiane (UPI), esprimendo la sua soddisfazione e onore per il nuovo incarico. In un post su Facebook, ha condiviso il suo orgoglio per il sostegno ricevuto dalle Province italiane, un riconoscimento che riflette l’intenso lavoro svolto negli ultimi anni, sia come guida della Provincia di Lecce che come rappresentante dell’UPI Puglia.

Minerva ha sottolineato come questa elezione rappresenti non solo un traguardo personale, ma anche un riconoscimento collettivo per tutti coloro che hanno collaborato con lui. “Sia il presidente nazionale Gandolfi, sia tutti i presidenti con cui in questi anni ho lavorato, mi hanno indicato all’unanimità”, ha spiegato, evidenziando l’unità e la collaborazione tra le diverse province.

Nella sua dichiarazione, Minerva ha voluto esprimere un sincero ringraziamento ai colleghi presidenti per la fiducia riposta in lui. Questa fiducia, come ha sottolineato, rappresenta uno stimolo a intraprendere nuove sfide e a perseguire obiettivi comuni per il territorio pugliese e salentino.

Concludendo il suo messaggio, Minerva ha ribadito il suo impegno per affrontare le nuove sfide che lo attendono, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per raggiungere risultati significativi per le comunità locali. La sua elezione a Vicepresidente Nazionale di UPI segna un passo importante non solo nella sua carriera, ma anche nel rafforzamento della voce delle province italiane a livello nazionale.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts