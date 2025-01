Trepuzzi (LE), ancora un’auto bruciata

Trepuzzi (LE) – Trepuzzi continua ad essere terra di fuochi. Dopo lo spaventoso incendio che lo scorso lunedì 20 gennaio ha distrutto il deposito della Fortunato Logistica e che ancora tiene banco per una possibile crisi ambientale legata alla parte di amianto andata in fiamme ma che la pioggia di lunedì sera avrebbe scongiurato il propagarsi nell’aria, una seconda seconda auto è andata distrutta dalle fiamme in meno di una settimana.

Dopo l’incendio in cui è stata avvolta la Volvo Xc40 di un imprenditore attivo nel settore della ristorazione si è richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in via Kennedy intorno all’una della notte. Il rogo ha investito la parte anteriore di una Lancia Lybra. Sul posto si è quindi reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, poiché il rogo aveva interessato anche i contatori del gas situati nelle vicinanze. Le indagini per far luce sull’origine dell’incendio sono affidate ai carabinieri della compagnia di Campi Salentina.

