Silvia Leonetti è la reginetta del Mediterraneo Cross

Anche l’inizio del mese di dicembre ha confermato la bravura dei ragazzi dell’Andria Bike che hanno ottenuto risultati eccellenti nel cammino finale del Mediterraneo Cross, prendendo parte all’ultima prova di Belvedere Marittimo in Calabria.

Di notevole valore il secondo posto di Silvia Leonetti, alla quale è bastato questo piazzamento nella gara delle esordienti secondo anno per certificare definitivamente la conquista del primo posto nella classifica finale del Mediterraneo Cross. Per Leonetti è stata una stagione all’altezza su strada, nel fuoristrada e in pista, l’unica ragazza tra le esordienti che ha portato a termine il campionato italiano, fatto parecchia attività in pista e collezionato ben quattro maglie di campionessa regionale FCI Puglia in un anno.

Nella gara finale di Belvedere Marittimo si sono fatti notare Michele Saccotelli (sesto allievi primo anno), Mattia Figliolia (ottavo tra gli esordienti) e Antonio Regano (quarto tra gli juniores).

Classifiche generali alla mano del Mediterraneo Cross, l’Andria Bike ha portato in dote non solo il primo posto di Silvia Leonetti ma anche il secondo di Antonio Regano tra gli juniores, il quarto di Mattia Figliolia tra gli esordienti, il quarto di Michele Saccotelli tra gli allievi primo anno, il 23.mo di Alessandro Lamesta tra gli esordienti, il 28.mo di Davide Matera tra gli esordienti e il 21.mo di Michele Lorusso tra i G6.

Questa ampia collezione di risultati nel Mediterraneo Cross non fa che confermare la crescita della squadra andriese ripagando il prezioso lavoro nel dietro le quinte da parte dei tecnici Luigi Tortora, Raffaele Ziri e Donatella Gentile.