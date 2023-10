Sicurezza guardie giurate, sit-in CGIL in Prefettura BAT

BARLETTA – Orari di lavoro complicati, scarsa sicurezza e dotazione di strumenti insufficiente per svolgere regolarmente la professione. Le guardie giurate Pegaso si sono riunite all’esterno della Prefettura di Barletta insieme ai rappresentanti provinciali CGIL, chiedendo migliori condizioni di lavoro in un momento delicato per preservare la legalità sul territorio. Non solo gli assalti ai portavalori dei mesi scorsi, ma anche le recenti rapine negli esercizi commerciali di Trinitapoli. Il sindacato si fa portavoce delle esigenze delle guardie giurate.

