Sgm, Francesco Puzzovio il più giovane consigliere nella storia della partecipata

Il sindaco Adriana Poli Bortone ha ufficializzato, con un apposito decreto, la nomina dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società gestione mobilità, per il triennio 2024-2027.

Il nuovo Consiglio di amministrazione sarà presieduto dal dottor Damiano D’Autilia, coadiuvato dalla dottoressa Simona Manfreda e da Francesco Puzzovio. Quest’ultimo, con i suoi 20 anni, si distingue come il più giovane consigliere eletto nella storia della società.

Per quanto riguarda il Collegio sindacale, questo sarà composto dal dottor Antonio Lamosa, presidente, insieme ai sindaci effettivi dottor Luca Delle Canne e dottoressa Stefania Mirizzi. I sindaci supplenti saranno il dottor Alessandro Faggiano e la dottoressa Paola Martina.

Il sindaco Poli Bortone ha espresso un sincero ringraziamento ai membri uscenti del Cda e del Collegio sindacale per il prezioso lavoro svolto, riconoscendo che i risultati ottenuti rappresentano una solida base per il futuro.

Con l’entrata in carica dei nuovi componenti, la società si prepara a intraprendere una nuova fase di gestione e controllo, focalizzandosi su analisi e programmazione. L’obiettivo è quello di migliorare l’offerta di mobilità pubblica, adattandola alle esigenze dei cittadini e dei turisti che visitano la città in ogni stagione. Questo periodo sarà caratterizzato da un intenso confronto sui temi del trasporto e della sosta, con particolare attenzione alle criticità da affrontare e alle migliorie da implementare, al fine di costruire un servizio più adeguato e incentivare le agevolazioni per la comunità studentesca.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts