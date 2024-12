SGM: firmato il nuovo contratto di servizio per una mobilità sostenibile e innovativa

SGM ha ufficialmente siglato il nuovo contratto di servizio con il Comune di Lecce, un accordo che avrà una durata di nove anni. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale per il potenziamento del trasporto pubblico locale e la gestione della sosta a pagamento, mirando a soddisfare in modo sempre più efficace e sostenibile le necessità di mobilità nella città.

Il nuovo contratto delinea un percorso orientato verso un futuro improntato su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e focus sul servizio per gli utenti. Tra le novità, è prevista l’aggiornamento della flotta con l’introduzione di mezzi a basso impatto ambientale, volti a diminuire le emissioni inquinanti e a migliorare l’efficienza complessiva del servizio. Inoltre, è previsto il ritiro dei veicoli più obsoleti, per garantire un servizio non solo più ecologico, ma anche più confortevole per i passeggeri. Sul fronte della digitalizzazione, SGM sta lavorando all’implementazione di sistemi di pagamento elettronico e applicazioni specifiche per facilitare l’accesso ai servizi offerti.

In termini di efficienza, si prevede un notevole incremento della produzione chilometrica, con un aumento stimato di circa 900.000 chilometri, finanziato nell’ambito dei “servizi minimi” dalla Regione Puglia. Ciò consentirà di aumentare la frequenza delle corse e di estendere l’orario di servizio, con autobus attivi anche nelle prime ore del mattino e in tarda serata.

In aggiunta, sono previsti investimenti mirati sulle infrastrutture, come la riqualificazione delle fermate e delle pensiline, che saranno digitalizzate e rese più accessibili, oltre all’installazione di sistemi di geolocalizzazione in tempo reale per i mezzi di trasporto.

“SGM è attivamente impegnata nell’attuazione di una serie di iniziative strategiche per potenziare i servizi offerti. La firma di questo nuovo contratto di servizio è frutto di un lavoro collettivo che ha visto coinvolti istituzioni, cittadini e la nostra azienda. SGM si dedica con serietà a rendere il trasporto pubblico e la gestione della sosta a Lecce esempi di efficienza e innovazione,” ha dichiarato Damiano D’Autilia, Presidente di SGM. “In un contesto in cui la sostenibilità ambientale e la qualità della vita urbana sono al centro delle politiche pubbliche, questo contratto ci permette di fare un passo significativo verso una mobilità moderna e inclusiva. Puntiamo a migliorare notevolmente l’esperienza degli utenti, offrendo servizi affidabili, accessibili e in linea con le nuove tecnologie. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo e ribadisco il nostro impegno a lavorare ogni giorno per una città con una mobilità più semplice, sostenibile e sempre più efficiente.”

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts