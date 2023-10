Serie D, quattro derby pugliesi e due sfide apulo lucane per il 5^ turno

Tutto pronto per la quinta giornata di campionato in Serie D, turno in cui spiccano ben quattro derby pugliesi e due sfide apulo-lucane. Le capolista Fidelis Andria e Altamura se la vedranno rispettivamente con Martina e Gravina. I federiciani saranno dunque ospiti al Tursi, dove troveranno una formazione intenzionata ad agganciare o sorpassare gli ospiti in graduatoria. Uno sviluppo che interessa chiaramente anche la Team, impegnata a sua volta nel derby della Murgia. Una sfida di grande fascino quella fra Altamura e Gravina, con i biancorossi che fino ad ora in casa hanno solo vinto, ed i gialloblù che in trasferta hanno solo perso. Derby tutto salentino quello fra Casarano e Nardò: se i granata sono riusciti a sbloccarsi la scorsa settimana, trovando la prima vittoria in campionato, i rossazzurri sono ancora a caccia di un primo successo che stenta ad arrivare. Dopo tre pareggi di fila, al Capozza i sostenitori delle serpi chiedono un successo, ma non sarà facile trovarlo contro un Nardò apparentemente guarito dalla crisi di inizio stagione. Completano il poker di derby pugliesi Barletta e Bitonto: una vera prova di maturità per i biancorossi, che vogliono vincere per dimenticare in fretta il ko di domenica scorsa. Il Bitonto, al momento il peggior attacco del torneo con un solo gol messo a segno, proverà a riscattarsi dopo la sconfitta interna con il Fasano. Proprio il Fasano di Luca Tiozzo ospiterà la mina vagante Rotonda in uno dei due confronti apulo-lucani in programma per questo turno. L’altro vedrà protagonisti Gallipoli e Matera, ossia le uniche due formazioni appaiate a quota 5 punti in classifica. Gara, che si giocherà a Ugento. Il Manfredonia infine sarà ospite di un’imbattuta Paganese, e cercherà proprio in Campania la prima gioia del proprio campionato. Completano il quadro di giornata Angri-Palmese e Santa Maria Cilento-Gelbison.

