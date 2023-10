Verso Martina-F.Andria, Farina: “Sfida intrigante, ma stiamo bene”

ANDRIA – Quinto turno di campionato alle porte per la Fidelis Andria. Obiettivo restare lì in alto, in vetta nel girone H di Serie D. Ma occhio al Martina, compagine rivelazione di questo avvio: “La squadra sta bene e ha lavorato bene. I nostri avversari hanno cambiato abbastanza ma Pizzulli lo conosco bene. Questa sfida c’è già stata in passato. Stanno mostrando di essere una realtà importante”.

C’è tanta curiosità per l’arrivo di Sciaudone. Un centrocampista di categorie superiori, fresco di promozione in B con la Reggiana nella passata stagione e che in Puglia è già passato da Bari e Taranto: “Ci può dare sicuramente tanto, si è subito calato nella nostra realtà avendo un grosso impatto sul gruppo. Sarà tra i disponibili. Valuterò nelle prossime ore. Sono comunque tutti a disposizione”. In campagna abbonamenti il pubblico ha risposto molto bene: 1919 abbonamenti, record in D e migliore persino di alcune annate tra B e C. Ma anche in trasferta il seguito continua ad essere numeroso. Lo sarà anche al Tursi: “È fondamentale. Quando vai fuori casa avre tantissimo pubblico che ti segue aiuta a dare una spinta. Il pubblico sarà ancora una volta il nostro dodicesimo uomo in campo”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp