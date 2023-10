Non si sblocca la situazione in casa Brindisi in vista della sfida contro la Juve Stabia. Dopo il mancato parere della commissione pubblico spettacolo anche l’incontro con l’amministrazione comunale non avrebbe portato ad individuare una soluzione alternativa per fare disputare regolare la gara domenica pomeriggio al “Fanuzzi”. In queste ore ci sarebbe quindi il tentativo di trovare un accordo con la società campana per un rinvio della sfida già ad inizio della prossima settimana. L’unica certezza è che una soluzione dovrà essere trovata nel corso della giornata di oggi per evitare conseguenze peggiori.

Davide Cucinelli

