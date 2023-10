Virtus Francavilla in Campania per sfatare il tabù Turris

Archiviata la sconfitta nel derby con il Brindisi e la conseguente eliminazione dalla coppa, la Virtus Francavilla è al lavoro per preparare la trasferta di Torre del Greco. Al “Liguori” i biancazzurri saranno ospiti della Turris per il settimo turno di campionato. Si torna dunque in Campania, terra in cui è arrivata l’ultima sconfitta in campionato per i ragazzi di mister Alberto Villa: dopo il ko di Benevento, infatti, sono arrivate due vittorie ed altrettanti pareggi. Ben diverso lo score dei corallini, che pur vantando due punti in più in classifica rispetto agli imperiali, sono reduci da due sconfitte di fila, con Foggia e Picerno. Dopo una partenza sprint, la formazione guidata da Caneo ha riscontrato qualche incidente di percorso, ma ora ci sono tutte le intenzioni di rimettersi in carreggiata proprio contro il Francavilla. Si gioca, come detto, al Liguori: stadio in cui la Virtus non ha mai vinto in tre precedenti fra i professionisti. Finì 1-0 sia nell’ottobre del 2020 che nel maggio del 2022. 2-2 invece il risultato finale del 4 settembre 2022.

Mister Alberto Villa dovrà valutare le condizioni di alcuni calciatori: su tutti Nicoli e Fornito. Il laterale classe ‘98 è assente ormai dalla gara con il Crotone dello scorso 17 settembre, il mediano ex Gelbison è invece uscito malconcio dal derby di mercoledì scorso. Ristabilito a pieno Gavazzi, tornerà a lui guidare la difesa anche in campionato. I cartellini rossi rimediati nel derby verranno scontati con la prossima Coppa Italia di categoria, quindi Biondi, De Marino e Forte saranno regolarmente a disposizione. Giovinco intanto, dopo aver riposato mercoledì, è pronto a riprendere il proprio posto in attacco, in compagnia di Artistico.

