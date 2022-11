Condividi su...

L’undicesima giornata di campionato potrebbe già spaccare la classifica del girone h in Serie D. Le capolista Cavese sarà ospite di un Lavello che ha vinto solo una delle ultime sette gare disputate in stagione. L’intento dei biancoblù è quello di tenere a debita distanza il Fasano, a sua volta impegnato in un’ostica trasferta. I biancazzurri della Selva saranno di scena in casa del Martina, con la squadra di Pizzulli che non ha ancora mai vinto al “Tursi”. Corvino e compagni non potranno giovare del supporto dei propri sostenitori, che diserteranno la trasferta a causa delle forti limitazioni stabilite dalle autorità e dalle complicazioni di natura logistica. Un altro derby di cartello sarà quello che vedrà Brindisi e Barletta sfidarsi al “Fanuzzi”. Gli adriatici proveranno a recuperare terreno sui primi due gradini del podio, ma non sarà affatto semplice superare i biancorossi, reduci da una vittoria più che convincente sull’Afragolese. Le due pugliesi condividono a pari merito il terzo posto della graduatoria, dove è però presente anche il Nardò. Derby pugliese esterno anche per i granata, che saranno a Gravina. Al “Vicino” si sfideranno il peggior attacco e la miglior difesa di questo girone. Se da una parte i padroni di casa sono ancora a caccia del primo successo stagionale, gli ospiti sono gli unici ad essere ancora imbattuti. Vietato sbagliare per il Casarano, che se vorrà tornare in zona playoff dovrà prima superare il fanalino di coda Puteolana al “Capozza”. I campani sono reduci da due pareggi di fila e dal passaggio del turno in coppa, ma la prima vittoria in campionato stenta ancora ad arrivare. Ne approfitteranno per sgattaiolare via dai bassifondi anche Matera, Francavilla e Bitonto, che se la vedranno rispettivamente con Nocerina, Molfetta e Gladiator. Missione aggancio infine per l’Afragolese, che vincendo riacciufferebbe l’Altamura a quota 16.