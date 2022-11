Condividi su...

BRINDISI – Sarà il derby numero cinquanta quello in programma domenica pomeriggio allo stadio “Franco Fanuzzi” tra Brindisi e Barletta che dal 1945 ad oggi si sono scontrate ben 49 volte, 46 di campionato e 3 di coppa, con i biancorossi che rappresentano una sorta di tabù nelle statistiche per la squadra biancazzurra nel conteggio complessivo ma non nell’impianto adriatico. I barlettani infatti si sono imposti in ben 22 occasioni (21 in campionato, 1 in Coppa Italia), 15 sono stati i pareggi (14 in campionato, 1 in Coppa Italia) e 12 le vittorie dei brindisini (10 in campionato, 1 in Coppa Italia).

A Brindisi sono 25 partite disputate con 11 vittorie del Brindisi, 7 pareggi e 7 vittorie del Barletta. Andando a spulciare tra le sfide si ritrovano anedotti e curiosità sicuramente interessanti. L’ultima sfida in ordine cronologico è avvenuta nell stagione 2018-19 nel campionato di Eccellenza con il Brindisi che si impose per due a uno nel match di ritorno contro il Barletta ed a realizzare una delle due reti brindisine fu Antony Pignataro, attuale attaccante del barlettano e protagonista dell’esaltante scorso campionato, ex non solo per aver indossato la maglia biancazzurra ma che anche perché brindisino di nascita. Per trovare l’ultima vittoria biancorossa al “Fanuzzi” di Brindisi dobbiamo tornare al novembre 2007 con la vittoria di misura del Barletta firmata da Savino Daleno, storico capitano barlettano ed attuale collaboratore esterno della società ma anche ex calciatore brindisino ma protagonista di una pagina buia del calcio biancazzurro. Storico anche il clamoroso pareggio per due a due nel novembre 2009 arrivato nell’ultimo secondo di un interminabile ed aggiuntivo recupero della gara. Tante le emozioni che il derby tra Brindisi e Barletta han fornito negli anni e che tutti sperando possa aggiungere domenica una nuova pagina di sport e divertimento.

