Serie D, la presentazione della 29^ giornata di campionato

Un turno infrasettimanale per anticipare la Santa Pasqua e mettersi alle spalle il mese di febbraio. Siamo ormai nel rush finale della regular season in Serie D, ma per i verdetti ufficiali e matematici c’è ancora tempo. L’Altamura capolista vuole proseguire la propria inarrestabile marcia verso la Lega Pro, ma bisognerà prima superare il Fasano al Curlo. I biancazzurri della Selva proveranno a far valere il fattore casa per evitare di avvicinarsi troppo alla zona playout. Il Martina farà visita all’Angri, con tutte le intenzioni di proteggere il secondo posto dalle inseguitrici. Fra queste c’è il Nardò, attuale terza forza del Girone H che sarà di scena a Manfredonia. I sipontini, reduci da due sconfitte di fila, rischiano di tornare ora nei bassi fondi. Un altro match da zona playoff contro zona playout è quello che vedrà sfidarsi Barletta e Fidelis Andria. I federiciani sono in striscia positiva, e vogliono continuare a far bene, mentre i biancorossi cercano punti utili per il raggiungimento della missione salvezza. Il Casarano farà invece visita al Santa Maria Cilento fanalino di coda, compagine apparentemente ad un passo dalla retrocessione in Eccellenza. Rischia di seguirla a ruota il Bitonto, che vuole vincere con la Gelbison per accorciare sul Gravina. I gialloblù, dal proprio canto, saranno ospiti della Paganese. Gli azzurrostellati non rinunciano all’obiettivo playoff, ma a separarli dal quinto posto c’è il Matera. Biancazzurri impegnati nella Città dei Sassi e nel derby tutto lucano con il Rotonda. Gli ospiti vogliono continuare ad inseguire la salvezza, ma dovranno prestare attenzione al Gallipoli. I salentini hanno perso solo una delle ultime sette gare disputate, ed ospiteranno al Bianco la compagione più in forma del girone, ossia la Palmese.

