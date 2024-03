Ora Lecce, Donatello Di Michele e il suo “Tutto il calcio minuto per minuto”

Una passione nata da piccolino, da quando assieme al papà ormai scomparso ogni domenica alle 14:30 si ritrovavano davanti la radio per ascoltare le gare di calcio delle domenica, al tempo tutte in contemporanea. Un calcio che sembra ormai lontanissimo ma che Donatello Di Michele tiene in vita attraverso la sua voce capace di replicare quelle dei radiocronisti che con sapienza e pathos raccontavano le partite della domenica. Musica per le orecchie del piccolo Donatello che ha fatto proprie le voci dei vari Ciotti, Dotto, Ameri e tutti gli altri. Con gli amici registrava sulle vecchie musicassette telecronache inventate, per poi diventare virale sui social grazie soprattutto a un video realizzato fuori dallo stadio Ferraris di Genova. Un’ascesa che l’ha portato ad essere inviato negli stadi per la trasmissione Rai “Quelli che il Calcio” e da lì la fama nazionale strameritata. Nell’ultima puntata di Ora Lecce quindi, Donatello Di Michele negli studi di Antenna Sud di Francavilla Fontana, ha regalato minuti di meravigliose radiocronache proprio con le voci di quei telecronisti, alcuni scomparsi, che l’hanno accompagnato nel corso della sua vita. Un momento meraviglioso da rivivere grazie al link di seguito.

