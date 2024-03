Casarano, Laterza: “Non mi fido del Santa Maria, servirà attenzione”

Il Casarano vuole ritrovare continuità. Due vittorie di fila mancano da inizio febbraio, mese nella seconda metà del quale i rossazzurri hanno fatto il bello ed il cattivo tempo. Una situazione proseguita a marzo. Dal pareggio con il Martina, alle sconfitte esterne con Altamura e Angri. Fra le mura amiche del Capozza, le Serpi pare abbiano ingranato la marcia giusta, ma sarà fondamentale in questo rush di fine regular season ritrovare anche il buon ritmo trasferta visto nella prima parte stagionale. Gli ultimi quattro impegni esterni dei salentini recitano tre sconfitte ed una vittoria: la trasferta di Castellabate sembra l’occasione ideale per invertire la rotta, ma guai a sottovalutare il Santa Maria. L’attuale fanalino di coda del raggruppamento H dista sei punti dalla zona salvezza: un gap forse incolmabile a sei turni dalla fine del campionato. La zona playout sembra un miraggio per quella che ad oggi sembra l’indiziata numero uno per la retrocessione in Eccellenza. Una squadra, quella allenata da Gianluca Esposito, che non vince in casa da inizio novembre, e che in questo 2024 non ha ancora mai esultato. Ciononostante, mister Laterza non si fida di una squadra che domenica scorsa si è arresa solo di misura contro la capolista, e che in questo momento del campionato potrebbe vantare come punto di forse il non aver più nulla da perdere. Il Casarano, dopo aver riconquistato la griglia delle prime cinque, intende chiudere la propria regular season sul podio, per poi giocarsi i playoff da protagonista. Fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 di giovedì 28 marzo. Gara che verrà trasmessa in diretta ed in chiaro su Teleregione, emittente del Gruppo Editoriale Distante.

LA CONFERENZA STAMPA DI LATERZA

SUL MOMENTO: “Il successo di domenica conquistato contro la Paganese ci ha permesso di lavorare nel migliore dei modi in questi giorni e di preparare bene la sfida di domani. Sappiamo che non possiamo più sbagliare nulla, perchè davanti tutte continuano a fare punti e la corsa per il secondo posto è ancora aperta e non possiamo permetterci di lasciare punti per strada”.

L’AVVERSARIO: “Le squadre che lottano per la salvezza in questo momento del campionato hanno sempre qualcosa in più. Abbiamo analizzato la loro gara contro la Team Altamura che ha vinto di misura contro un buon Santa Maria Cilento . Questo per noi deve essere un campanello d’allarme e non dobbiamo farci sorprendere. Dobbiamo scendere in campo con la massima attenzione e portare immediatamete la sfida sul nostro binario”.

SERVE CINISMO: “Contro la Paganese siamo stati bravi a trovare per due volte la via del gol, ma come in altre occasioni abbiamo costruito tantissimo e concretizzato meno di quanto averemmo potuto. Nel corso di questi giorni che abbiamo avuto a disposizone abbiamo lavorato ancora per migliorare ulteriormente. E’ tutto lavoro che ci rimane per questa fase finale del torneo”.

IL CALENDARIO: “Non lo guardo, perché nel finale del torneo le sfide sono imprevedibili. Abbiamo un’obiettivo che non vogliamo fallire, quello di arrivare più in alto possibile per poter disputare i play off nella migliore posizione e poterci giocare le nostre carte. Sarebbe un errore pensare ad altro , adesso testa solo ed esclusivamente alla gara di domani ,una partita che vogliamo e dobbiamo vincere per far trascorrere una serena Pasqua ai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto”.

