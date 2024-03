Bari, finisce l’avventura di Jeremy Menez in biancorosso

SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il fantasista francese Jeremy Menez al Club biancorosso. L’esperienza dell’attaccante francese in Puglia è durata in totale 377 minuti: tanto si è visto in campo con addosso la casacca del Bari. 10 presenze, un assist e zero gol in questa Serie B per l’ex (tra le altre) di Roma, Milan e PSG.

