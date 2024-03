Serie D, il Gallipoli sulle spalle di Munoz per raggiungere la salvezza

Per la prima volta in stagione, il Gallipoli può respirare l’aria della zona salvezza. I salentini, aggiudicandosi di misura la sfida con la Gelbison, hanno compiuto un bel balzo in avanti nei bassifondi della graduatoria, agganciando il Barletta al 13esimo posto. Adesso la zona salvezza è lì a tre lunghezze e la corsa al mantenimento della categoria è più aperta che mai. Appena una sconfitta nelle ultime sei, sette punti su nove raccolti nel ritrovato Bianco ed un’imbattibilità interna che resiste da inizio 2024: Cavallaro pare abbia trovato una quadra importante, ma soprattutto un trascinatore. La gara con la Gelbison è stata infatti decisa dal solito Munoz, attaccante spagnolo classe ’96 prelevato dall’Eccellenza Pugliese e che in Serie D sta facendo le fortune dei giallorossi. Cinque gol in dieci presenze, tre dei quali arrivati consecutivamente fra le mura amiche nelle ultime tre partite interne. Mister Cavallaro se lo gode e se lo coccola.

