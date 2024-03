Foggia, Ercolani ci mette la testa in campo e fuori

Un momento felice, anzi indimenticabile, per Luca Ercolani, difensore del Foggia, match-winner contro la capolista Juve Stabia e goleador non solo in campo, ma anche nella vita. La testa ce l’ha messa in campo, ma anche fuori. La laurea in area di rigore è stata conseguita domenica sera al 72’, con tanto di bacio accademico da parte del pubblico dello “Zaccheria”, esploso alla sua incornata valida tre punti pesantissimi contro le vespe.

Dodici ore dopo, invece, è arrivata la laurea, quella vera, in scienze dell’alimentazione e gastronomia presso l’Università San Raffaele di Roma, voto 102. “Il Gusto dello Sport”, titolo della sua tesi, esposta alla commissione subito dopo aver assaporato il gusto di una vittoria firmata proprio dalla sua zuccata.

