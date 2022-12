Serie D/H: Scontri Nardò-Nocerina, scattano 17 daspo

Condividi su...

Per i gravi episodi avvenuti al termine dell’incontro di calcio tra Nardò e Nocerina del 20 novembre scorso, il Questore di Lecce ha adottato 17 daspo: 7 a carico di tifosi del Nardò (dai 3 agli 8 anni), 10 per i sostenitori della Nocerina (dai 4 ai 5 anni)

Tra i 10 supporter della squadra campana rientrano anche i due arrestati il 22 novembre scorso, nell’immediatezza dei gravi fatti di violenza consumatisi in occasione dell’incontro di calcio. Il daspo ai due arrestati è stato notificato il 14 dicembre: a C.G., 24enne, per la durata di 5 anni e a B.S., 40enne, per 3 anni. Entrambi hanno l’obbligo di firma per due anni

A seguito degli approfondimenti investigativi svolti dal Commissariato di Nardò, con la collaborazione della Questura di Salerno, sono stati identificati altri 15 soggetti responsabili dei disordini, ai quali è stato comminato il daspo per il comportamento considerato “pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica”, si legge in una nota.