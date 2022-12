Lecce: Sticchi Damiani, ‘Il 2022 è stato un anno stupendo’

Condividi su...

Durante la cena di Natale, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha fatto i propri auguri così: “L’augurio e il pensiero natalizio va soprattutto ai tifosi che ci seguono sempre numerosi in casa e fuori. Li abbraccio idealmente tutti. Voglio regalare loro un nuovo anno come quello che sta finendo. Il 2022 è stato stupendo: promozione in Serie A, capocannoniere e coppa disciplina. Un trionfo. Ecco vorrei continuare così”.