Lecce: Ceesay, ‘Non sono soddisfatto, devo migliorare’

”Non sono soddisfatto del mio rendimento, devo migliorare sotto diversi aspetti, come nel controllo della palla perché i difensori sono molto fisici che non ti concedono il minimo errore. Sto lavorando molto su questo”. Lo ha detto Assan Ceesay, attaccante del Lecce, che ha parlato anche dell’impatto col calcio italiano: “È come me lo aspettavo, facile. Però, ho un un allenatore che ogni giorno mi spiega come lavorare per crescere. Il mio obiettivo? Sarò felice solo a fine campionato quando la squadra avrà raggiunto la salvezza”. Di seguito l’intervista integrale: