Serie D/H, 20a giornata: big match al Capozza e al Degli Ulivi. Il programma

Fari puntati su Casarano-Martina, vero e proprio big match della 20esima giornata di campionato. Due punti staccano le due squadre con i rossoazzurri che guidano la classifica. Altro big match di giornata è sicuramente Fidelis Andria-Matera con i federiciani a tre punti dalla vetta, ma con una partita in meno. I lucani, invece, vogliono rimanere ancorati alla zona play off, distante solo un punto.

Perché è occupata da una Virtus Francavilla che se la vedrà in casa di un’Ischia, divisa tra play off e play out. C’è anche la Nocerina che vuole restare in scia e in quel di Francavilla in Sinni vuole ottenere l’intera posta in palio. A ridosso della zona play off, c’è anche un Nardò che in piena emergenza affronta l’Ugento a caccia di preziosi punti salvezza. Ed è proprio la bassa classifica la protagonista della 20esima giornata. Fari puntati su Gravina-Fasano, dove entrambe cercano l’allungo.

Importante occasione per il Brindisi che contro la Real Acerrana non può assolutamente sbagliare. Altra sfida importante è Manfredonia-Angri che rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno per entrambe. In programma anche il derby campano Costa d’Amalfi-Palmese: anche qui punti pesanti in palio.

IL PROGRAMMA

Ore 14:30

Costa d’Amalfi-Palmese

Gravina-Fasano

Francavilla-Nocerina

Ischia-Virtus Francavilla

Nardò-Ugento

Ore 15:00

Casarano-Martina (diretta tv: Teleregione-Canale 77 – streaming: teleregionecolor.com – diretta testuale: antennasud.com)

Fidelis Andria-Matera (diretta testuale: antennasud.com)

Manfredonia-Angri

Real Acerrana-Brindisi

LA CLASSIFICA

40 Casarano

38 Nocerina

38 Martina

37 Fidelis Andria

33 Virtus Francavilla

32 Matera

27 Nardò

27 Palmese

25 Ischia

24 Gravina

23 Fasano

23 Real Acerrana

19 Ugento

18 Francavilla

14 Manfredonia

13 Costa d’Amalfi

13 Angri

03 Brindisi

