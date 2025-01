Bari, gol di Lella tra i più veloci della storia biancorossa: altri precedenti

Ventuno secondi. Tanti ne sono bastati a Nunzio Lella per portare il Bari in vantaggio contro il Brescia: una grande giocata la sua, sfruttando al meglio l’assist di Oliveri proveniente dall’out di sinistra e beffando, da attaccante consumato, Lezzerini. Quello del centrocampista biancorosso, che ha contribuito al 2-2 finale, ha però allo stesso tempo una valenza simbolica poiché rientra tra i più veloci di sempre nella storia del club. Si piazza al quinto posto in questa speciale classifica. Ecco gli altri.

Gionatha Spinesi in Bari-Empoli 2-2, stagione 2001/02: 9 secondi (Serie B) Dante Di Benedetti in Bari-Palermo 3-1, stagione 1945/46: 10 secondi (campionato misto A-B) Nicola Ventola in Bari-Castel di Sangro 3-1, 1996/97: 15 secondi (Serie B) Lello Sciannimanico in Benevento-Bari 2-1, 1976/77: 20 secondi (Serie C) Nunzio Lella in Bari-Brescia 2-2, 2024/25: 21 secondi (Serie B) Mirco Antenucci in Catanzaro-Bari 1-1, 2019/20: 22 secondi (Serie C) Biagio Catalano in Bari-Catanzaro 2-0, 1962/63: 30 secondi (Serie B) Francesco Rastelli in Verona-Bari 2-1, 1929/30: 30 secondi (Serie B) Antimo Iunico in Bari-Ternana 2-0, 2012/13: 32 secondi (Serie B) Giuseppe Galluzzo in Bari-Cosenza 2-1, 1983/84: 40 secondi (Serie C1)

