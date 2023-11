Serie D/H: Giovanni Cavallaro a un passo dalla panchina del Gallipoli

Giovanni Cavallaro è a un passo dalla panchina del Gallipoli. Dopo l’esonero di Carrozza, tecnico della promozione in Serie D, e il brevissimo interregno di Di Gennaro (vittoria sulla Fidelis Andria), il club salentino avrebbe raggiunto l’accordo con l’ex tecnico della Nocerina, il quale, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbe firmare nelle prossime ore. Giovanni Cavallaro, palermitano di 41 anni, nella passata stagione ha guidato il Nola, sempre in Serie D, per 11 partite: dal 25 ottobre del 2022 fino al 17 gennaio 2023, quando venne esonerato. In precedenza, due stagioni alla Nocerina per un totale di 70 panchine.

