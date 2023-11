Volley: Prisma Taranto, a Cisterna con coach Andriani in panchina

La Gioiella Prisma ha deciso di affidare temporaneamente la squadra al secondo allenatore Antonello Andriani e all’assistant coach Danilo Paglialunga per affrontare lo scontro diretto con Cisterna Volley, attualmente distante 5 punti e con risultati significativi con Milano, Padova e Trento.

La vice Presidentessa Elisabetta Zelatore ha dichiarato si stanno “valutando alcune figure professionali che possano prendere per mano la squadra, cerchiamo caratteristiche precise. Al momento, per la partita di Cisterna la conduzione tecnica è affidata al secondo allenatore Antonello Andriani, che sarà coadiuvato dall’assistente allenatore Danilo Paglialunga, che ringraziamo per la disponibilità”.

Il match si terrà domenica alle 18 al Palasport di Cisterna, sarà arbitrato da Armando Simbari Armando e Vincenzo Carcione: diretta su Volleyballworld.it.

