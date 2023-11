Serie D, come cambia la classifica dopo la 13^ giornata di campionato

Al termine di un tredicesimo turno in cui non sono mancate di sicuro le sorprese, il podio del girone H di Serie D è rimasto invariato. L’Altamura ha superato anche l’esame Barletta vincendo per 2-0 il derby tutto biancorosso. Un gol per tempo al Puttilli, prima quello di Saraniti, poi quello di Loiodice. Quinto successo consecutivo per i murgiani, seguiti a ruota dal Casarano, che aggiudicandosi di misura il derby con il Gallipoli ha inanellato la quarta vittoria di fila del proprio campionato. Ai rossazzurri è bastata una rete di Rajkovic per aggiudicarsi il confronto salentino con l’attuale fanalino di coda del girone H. Altamura e Casarano sono in forma, ma lo è anche il Nardò, che ha sconfitto in trasferta il Fasano con un pirotecnico 3-2. Gennari e Gentile indirizzano la contesa nei primi 45 minuti, nella ripresa Losavio accorcia le distanze, ma Russo ristabilisce il doppio vantaggio. Nel finale segna Battista per un minimo scarto che vale comunque zero punti per i biancazzurri della Selva, che scivolano ora all’ottavo posto dopo tre sconfitte raccolte nelle ultime quattro. Guadagna terreno il Martina, che ora è quarto dopo il successo per 1-0 raccolto a Pagani, dove è bastato un rigore di Bonanno. A chiudere la zona playoff, ci sono ben tre squadre appollaiate a quota 21 punti: la Fidelis Andria che ha pareggiato 0-0 con il Bitonto, la Gelbison che ha perso in casa con il Rotonda ed il Matera. I lucani hanno vinto 3-1 nella Città dei Sassi, grazie alle reti di Russo, Infantino e Mokulu. Il gol della bandiera gialloblù porta la firma di Da Silva. In zona playout il Manfredonia ha raccolto tre punti pesantissimi a discapito della Palmese: apre le marcature Giacobbe, pareggia Fusco, ed allo scadere Calemme realizza la rete che vale tre punti e che permette al Donia di accorciare sul dodicesimo posto (presidiato al momento dall’Angri, che ha vinto 4-3 il derby con il Santa Maria Cilento). La Palmese dista ora una sola lunghezza dal terzetto di formazioni pugliesi che occupano l’ultimo posto con soli 9 punti: Gravina, Bitonto e Gallipoli.

