Serie D/H: Gelbison, Erra prende il posto di Monticciolo

Dopo l’esonero di Monticciolo, che ha pagato a caro prezzo il ko casalingo con il Rotonda, la Gelbison ha affidato la panchina ad Alessandro Erra. Per il tecnico si tratta di un ritorno: ha guidato i rossoblu cilentani nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. In carriera, Erra ha allenato anche Paganese, Catanzaro, Lamezia e Nocerina.

“Sono molto contento, non ho potuto dire di no alla chiamata del presidente Maurizio Puglisi. Torno con gioia in un posto dove ho trascorso due splendide stagioni. Sono pronto a ricominciare e a riprendere il lavoro interrotto. Saluto con altrettanta gioia i tanti tifosi rossoblứ”, le prime dichiarazioni di Erra, che sarà presentato alle 17.00 di mercoledì 28 novembre nella sala stampa dello stadio Guariglia di Agropoli.

