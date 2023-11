Gallipoli, Roberto Cazzato è il nuovo direttore operativo della prima squadra

L’ASD Città di Gallipoli comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Operativo in Prima Squadra al signor Roberto Cazzato.

Nel suo curriculum, che vede presente un titolo di laurea in Giurisprudenza e un Master in “Sport Business Management”, Cazzato ha ricoperto il ruolo di Dirigente per tre anni presso il Casarano Calcio.

Cazzato si occuperà del coordinamento e dell’ottimizzazione delle attività organizzative e sportive del club.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp