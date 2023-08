Serie D, Casarano chiude il ritiro con l’amichevole a Potenza

Il calcio d’estate non deve illudere, ma qualche indicazione comunque la offre. Ragionamento che a Casarano hanno fatto proprio, dopo le prime due amichevoli disputate nel ritiro di Polla. Otto gol complessivi sono un segnale da cogliere, ammette il tecnico Giuseppe Laterza, che però ricorda come i numeri, in questo periodo contano poco, perché bisognare fare i conti con i carichi di lavoro e una squadra che deve conoscersi con il passare delle settimane.

Domenica pomeriggio l’amichevole contro il Potenza dirà ancor di più qualcosa su questo Casarano che da mercoledì 17 agosto tornerà ad allenarsi perché i primi appuntamenti ufficiali, con il turno preliminare di Coppa Italia contro il Città di Gallipoli di domenica 27 agosto, sono alle porte.

